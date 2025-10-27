Myspace Girls（MSG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00040737$ 0.00040737 $ 0.00040737 最低价 $ 0.00000553$ 0.00000553 $ 0.00000553 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Myspace Girls（MSG）当前实时价格为 $0.00000598。过去 24 小时内，MSG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MSG 的历史最高价为 $ 0.00040737，历史最低价为 $ 0.00000553。

从短期表现来看，MSG 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Myspace Girls（MSG）市场信息

市值 $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K 流通量 841.76M 841.76M 841.76M 总供应量 841,764,404.199086 841,764,404.199086 841,764,404.199086

Myspace Girls 的当前市值为 $ 5.03K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MSG 的流通量为 841.76M，总供应量是 841764404.199086，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.03K。