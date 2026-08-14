Myria 今日价格

Myria (MYRIA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.97%。当前 MYRIA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MYRIA。

Myria 目前市值在 $ 437,381 排名第 #-，流通供应量为 28.29B MYRIA。过去 24 小时内，MYRIA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01667821，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MYRIA 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -13.67%。过去一天，总交易量达到 --。

Myria（MYRIA）市场信息

市值 $ 437.38K$ 437.38K $ 437.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 451.43K$ 451.43K $ 451.43K 流通量 28.29B 28.29B 28.29B 总供应量 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Myria 的当前市值为 $ 437.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MYRIA 的流通量为 28.29B，总供应量是 50000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 451.43K。