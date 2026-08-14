MYRAD 今日价格

MYRAD (MYRAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.67%。当前 MYRAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MYRAD。

MYRAD 目前市值在 $ 479,969 排名第 #-，流通供应量为 1.00B MYRAD。过去 24 小时内，MYRAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0014909，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MYRAD 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 +24.28%。过去一天，总交易量达到 $ 13.95K。

MYRAD（MYRAD）市场信息

市值 $ 479.97K$ 479.97K $ 479.97K 成交量（24H） $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K 完全稀释市值 $ 479.97K$ 479.97K $ 479.97K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MYRAD 的当前市值为 $ 479.97K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.95K。MYRAD 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 479.97K。