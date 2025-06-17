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myEva 价格 (MYEVA)

USD

myEva (MYEVA) 实时价格图表

$0.01086276
$0.01086276$0.01086276
-2.10%(1D)

今天 myEva (MYEVA) 的价格

今天 myEva (MYEVA) 的实时价格为 0.01086276 USD。目前其市值为 $ 35.98K USD。MYEVA 兑换 USD 的价格为实时更新。
myEva 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- myEva 当天价格变化为 -2.13%
- 其循环供应量为 3.31M USD

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myEva (MYEVA) 价格表现 USD

今天内，myEva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00023653682160506
在过去30天内，myEva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，myEva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，myEva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00023653682160506-2.13%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

myEva (MYEVA) 价格分析

myEva 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01075195
$ 0.01075195$ 0.01075195

$ 0.01131714
$ 0.01131714$ 0.01131714

$ 0.01295522
$ 0.01295522$ 0.01295522

+0.36%

-2.13%

-12.10%

myEva (MYEVA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 35.98K
$ 35.98K$ 35.98K

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3.31M
3.31M 3.31M

什么是myEva (MYEVA)

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myEva (MYEVA) 资源

白皮书
官网

myEva（MYEVA）代币经济

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大家还在问：关于 myEva (MYEVA) 的其他问题

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MYEVA 兑换为当地货币

1 MYEVA 兑换 VND
285.8535294
1 MYEVA 兑换 AUD
A$0.0165113952
1 MYEVA 兑换 GBP
0.0079298148
1 MYEVA 兑换 EUR
0.0093419736
1 MYEVA 兑换 USD
$0.01086276
1 MYEVA 兑换 MYR
RM0.0460581024
1 MYEVA 兑换 TRY
0.4277754888
1 MYEVA 兑换 JPY
¥1.5708637236
1 MYEVA 兑换 RUB
0.851640384
1 MYEVA 兑换 INR
0.9368044224
1 MYEVA 兑换 IDR
Rp178.0780042944
1 MYEVA 兑换 KRW
14.81952033
1 MYEVA 兑换 PHP
0.6168961404
1 MYEVA 兑换 EGP
￡E.0.5445501588
1 MYEVA 兑换 BRL
R$0.0596365524
1 MYEVA 兑换 CAD
C$0.014664726
1 MYEVA 兑换 BDT
1.3278637824
1 MYEVA 兑换 NGN
16.7893732284
1 MYEVA 兑换 UAH
0.4511304228
1 MYEVA 兑换 VES
Bs1.10800152
1 MYEVA 兑换 PKR
Rs3.076333632
1 MYEVA 兑换 KZT
5.567707638
1 MYEVA 兑换 THB
฿0.3530397
1 MYEVA 兑换 TWD
NT$0.3205600476
1 MYEVA 兑换 AED
د.إ0.0398663292
1 MYEVA 兑换 CHF
Fr0.0087988356
1 MYEVA 兑换 HKD
HK$0.0851640384
1 MYEVA 兑换 MAD
.د.م0.098851116
1 MYEVA 兑换 MXN
$0.2057406744