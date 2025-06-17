myEva 价格 (MYEVA)
今天 myEva (MYEVA) 的实时价格为 0.01086276 USD。目前其市值为 $ 35.98K USD。MYEVA 兑换 USD 的价格为实时更新。
myEva 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- myEva 当天价格变化为 -2.13%
- 其循环供应量为 3.31M USD
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今天内，myEva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00023653682160506。
在过去30天内，myEva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，myEva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，myEva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00023653682160506
|-2.13%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
myEva 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.36%
-2.13%
-12.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MYEVA 兑换 VND
₫285.8535294
|1 MYEVA 兑换 AUD
A$0.0165113952
|1 MYEVA 兑换 GBP
￡0.0079298148
|1 MYEVA 兑换 EUR
€0.0093419736
|1 MYEVA 兑换 USD
$0.01086276
|1 MYEVA 兑换 MYR
RM0.0460581024
|1 MYEVA 兑换 TRY
₺0.4277754888
|1 MYEVA 兑换 JPY
¥1.5708637236
|1 MYEVA 兑换 RUB
₽0.851640384
|1 MYEVA 兑换 INR
₹0.9368044224
|1 MYEVA 兑换 IDR
Rp178.0780042944
|1 MYEVA 兑换 KRW
₩14.81952033
|1 MYEVA 兑换 PHP
₱0.6168961404
|1 MYEVA 兑换 EGP
￡E.0.5445501588
|1 MYEVA 兑换 BRL
R$0.0596365524
|1 MYEVA 兑换 CAD
C$0.014664726
|1 MYEVA 兑换 BDT
৳1.3278637824
|1 MYEVA 兑换 NGN
₦16.7893732284
|1 MYEVA 兑换 UAH
₴0.4511304228
|1 MYEVA 兑换 VES
Bs1.10800152
|1 MYEVA 兑换 PKR
Rs3.076333632
|1 MYEVA 兑换 KZT
₸5.567707638
|1 MYEVA 兑换 THB
฿0.3530397
|1 MYEVA 兑换 TWD
NT$0.3205600476
|1 MYEVA 兑换 AED
د.إ0.0398663292
|1 MYEVA 兑换 CHF
Fr0.0087988356
|1 MYEVA 兑换 HKD
HK$0.0851640384
|1 MYEVA 兑换 MAD
.د.م0.098851116
|1 MYEVA 兑换 MXN
$0.2057406744