MXY6900（MXY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0001681 24H最高价 $ 0.00019632 历史最高 $ 0.00231973 最低价 $ 0.00006168 涨跌幅（1H） -0.35% 涨跌幅（1D） +13.13% 漲跌幅（7D） -11.91%

MXY6900（MXY）当前实时价格为 $0.00019107。过去 24 小时内，MXY 的交易价格在 $ 0.0001681 至 $ 0.00019632 之间波动，市场活跃度显著。MXY 的历史最高价为 $ 0.00231973，历史最低价为 $ 0.00006168。

从短期表现来看，MXY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.35%，过去 24 小时内变动为 +13.13%，过去 7 天内累计变动为 -11.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MXY6900（MXY）市场信息

市值 $ 190.22K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 190.22K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

MXY6900 的当前市值为 $ 190.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MXY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 190.22K。