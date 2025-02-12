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Muzki 价格 (MUZKI)

USD

Muzki (MUZKI) 实时价格图表

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-5.60%(1D)

今天 Muzki (MUZKI) 的价格

今天 Muzki (MUZKI) 的实时价格为 0.00004917 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MUZKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Muzki 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 155.00 USD
- Muzki 当天价格变化为 -5.20%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Muzki (MUZKI) 价格表现 USD

今天内，Muzki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Muzki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000164724
在过去60天内，Muzki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000274002
在过去90天内，Muzki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00022693435292996856

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-5.20%
30天$ -0.0000164724-33.50%
60天$ -0.0000274002-55.72%
90天$ -0.00022693435292996856-82.19%

Muzki (MUZKI) 价格分析

Muzki 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00004915
$ 0.00004915$ 0.00004915

$ 0.00005283
$ 0.00005283$ 0.00005283

$ 0.01114743
$ 0.01114743$ 0.01114743

-1.44%

-5.20%

-11.15%

Muzki (MUZKI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 155.00
$ 155.00$ 155.00

0.00
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什么是Muzki (MUZKI)

Muzki (MUZKI) is a character that has emerged from the shadows of the cryptosphere through a community takeover onto the main stage. Described as "The Mouse of Solana", Muzki has captured thousands of hearts with the mission to become a vital player next to the dominant cat tokens on Solana and play a crucial role in the global meme culture on the Solana blockchain. The mouse stays in the castle.

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Muzki (MUZKI) 资源

官网

大家还在问：关于 Muzki (MUZKI) 的其他问题

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MUZKI 兑换为当地货币

1 MUZKI 兑换 AUD
A$0.0000776886
1 MUZKI 兑换 GBP
0.000039336
1 MUZKI 兑换 EUR
0.0000472032
1 MUZKI 兑换 USD
$0.00004917
1 MUZKI 兑换 MYR
RM0.0002192982
1 MUZKI 兑换 TRY
0.0017720868
1 MUZKI 兑换 JPY
¥0.0075515286
1 MUZKI 兑换 RUB
0.0047429382
1 MUZKI 兑换 INR
0.0042453378
1 MUZKI 兑换 IDR
Rp0.8060654448
1 MUZKI 兑换 PHP
0.0028597272
1 MUZKI 兑换 EGP
￡E.0.0024791514
1 MUZKI 兑换 BRL
R$0.0002832192
1 MUZKI 兑换 CAD
C$0.0000698214
1 MUZKI 兑换 BDT
0.0059520285
1 MUZKI 兑换 NGN
0.07360749
1 MUZKI 兑换 UAH
0.0020498973
1 MUZKI 兑换 VES
Bs0.0029502
1 MUZKI 兑换 PKR
Rs0.0137189217
1 MUZKI 兑换 KZT
0.0247954476
1 MUZKI 兑换 THB
฿0.0016762053
1 MUZKI 兑换 TWD
NT$0.0016137594
1 MUZKI 兑换 CHF
Fr0.0000447447
1 MUZKI 兑换 HKD
HK$0.0003830343
1 MUZKI 兑换 MAD
.د.م0.0004936668