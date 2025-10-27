MUTE SWAP by Virtuals（MUTE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00313649 $ 0.00313649 $ 0.00313649 24H最低价 $ 0.00644667 $ 0.00644667 $ 0.00644667 24H最高价 24H最低价 $ 0.00313649$ 0.00313649 $ 0.00313649 24H最高价 $ 0.00644667$ 0.00644667 $ 0.00644667 历史最高 $ 0.00642643$ 0.00642643 $ 0.00642643 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.34% 涨跌幅（1D） +75.65% 漲跌幅（7D） +175.92% 漲跌幅（7D） +175.92%

MUTE SWAP by Virtuals（MUTE）当前实时价格为 $0.00648724。过去 24 小时内，MUTE 的交易价格在 $ 0.00313649 至 $ 0.00644667 之间波动，市场活跃度显著。MUTE 的历史最高价为 $ 0.00642643，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MUTE 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.34%，过去 24 小时内变动为 +75.65%，过去 7 天内累计变动为 +175.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MUTE SWAP by Virtuals（MUTE）市场信息

市值 $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.44M$ 6.44M $ 6.44M 流通量 400.00M 400.00M 400.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MUTE SWAP by Virtuals 的当前市值为 $ 2.58M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MUTE 的流通量为 400.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.44M。