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Mustafa 价格 (MUST)

USD

Mustafa (MUST) 实时价格图表

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今天 Mustafa (MUST) 的价格

今天 Mustafa (MUST) 的实时价格为 0.00001595 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MUST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mustafa 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.54 USD
- Mustafa 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Mustafa (MUST) 价格表现 USD

今天内，Mustafa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Mustafa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000004165
在过去60天内，Mustafa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000028995
在过去90天内，Mustafa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000025056216041732

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0000004165+2.61%
60天$ -0.0000028995-18.17%
90天$ -0.0000025056216041732-13.57%

Mustafa (MUST) 价格分析

Mustafa 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00176421
$ 0.00176421$ 0.00176421

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-7.50%

Mustafa (MUST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 23.54
$ 23.54$ 23.54

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什么是Mustafa (MUST)

A majestic bengal cat who claims the throne in the Kingdom of Solana to become the rightful king of memecoins. $MUSTAFA is assembling a legion of degens who will initially conquer the lands of Raydium and Orca.

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Mustafa (MUST) 资源

官网

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MUST 兑换为当地货币

1 MUST 兑换 AUD
A$0.000025201
1 MUST 兑换 GBP
0.00001276
1 MUST 兑换 EUR
0.000015312
1 MUST 兑换 USD
$0.00001595
1 MUST 兑换 MYR
RM0.000071137
1 MUST 兑换 TRY
0.000574838
1 MUST 兑换 JPY
¥0.002449601
1 MUST 兑换 RUB
0.001538537
1 MUST 兑换 INR
0.001377123
1 MUST 兑换 IDR
Rp0.261475368
1 MUST 兑换 PHP
0.000927652
1 MUST 兑换 EGP
￡E.0.000804199
1 MUST 兑换 BRL
R$0.000091872
1 MUST 兑换 CAD
C$0.000022649
1 MUST 兑换 BDT
0.0019307475
1 MUST 兑换 NGN
0.02387715
1 MUST 兑换 UAH
0.0006649555
1 MUST 兑换 VES
Bs0.000957
1 MUST 兑换 PKR
Rs0.0044502095
1 MUST 兑换 KZT
0.008043266
1 MUST 兑换 THB
฿0.0005437355
1 MUST 兑换 TWD
NT$0.000523479
1 MUST 兑换 CHF
Fr0.0000145145
1 MUST 兑换 HKD
HK$0.0001242505
1 MUST 兑换 MAD
.د.م0.000160138