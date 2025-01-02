Must 价格 (MUST)
今天 Must (MUST) 的实时价格为 3.53 USD。目前其市值为 $ 358.27K USD。MUST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Must 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 725.36 USD
- Must 当天价格变化为 +5.48%
- 其循环供应量为 101.39K USD
在获取 MEXC 上从 MUST兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 MUST 价格信息的首选平台。
今天内，Must 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.183269。
在过去30天内，Must 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4274279320。
在过去60天内，Must 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9376763710。
在过去90天内，Must 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.306898520458022。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.183269
|+5.48%
|30天
|$ -0.4274279320
|-12.10%
|60天
|$ +0.9376763710
|+26.56%
|90天
|$ +0.306898520458022
|+9.52%
Must 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
+5.48%
+1.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
A DeFi powered Blockchain game with yield generating NFT.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 MUST 兑换 AUD
A$5.6833
|1 MUST 兑换 GBP
￡2.824
|1 MUST 兑换 EUR
€3.4241
|1 MUST 兑换 USD
$3.53
|1 MUST 兑换 MYR
RM15.7791
|1 MUST 兑换 TRY
₺124.5737
|1 MUST 兑换 JPY
¥554.563
|1 MUST 兑换 RUB
₽391.8653
|1 MUST 兑换 INR
₹302.6622
|1 MUST 兑换 IDR
Rp56,935.4759
|1 MUST 兑换 PHP
₱204.6694
|1 MUST 兑换 EGP
￡E.179.1828
|1 MUST 兑换 BRL
R$21.886
|1 MUST 兑换 CAD
C$5.0832
|1 MUST 兑换 BDT
৳421.835
|1 MUST 兑换 NGN
₦5,455.9327
|1 MUST 兑换 UAH
₴148.6483
|1 MUST 兑换 VES
Bs180.03
|1 MUST 兑换 PKR
Rs983.811
|1 MUST 兑换 KZT
₸1,853.0029
|1 MUST 兑换 THB
฿121.0437
|1 MUST 兑换 TWD
NT$116.0664
|1 MUST 兑换 CHF
Fr3.2123
|1 MUST 兑换 HKD
HK$27.4281
|1 MUST 兑换 MAD
.د.م35.6883