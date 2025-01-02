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Must 价格 (MUST)

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Must (MUST) 实时价格图表

$3.53
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+5.40%(1D)

今天 Must (MUST) 的价格

今天 Must (MUST) 的实时价格为 3.53 USD。目前其市值为 $ 358.27K USD。MUST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Must 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 725.36 USD
- Must 当天价格变化为 +5.48%
- 其循环供应量为 101.39K USD

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Must (MUST) 价格表现 USD

今天内，Must 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.183269
在过去30天内，Must 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4274279320
在过去60天内，Must 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9376763710
在过去90天内，Must 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.306898520458022

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.183269+5.48%
30天$ -0.4274279320-12.10%
60天$ +0.9376763710+26.56%
90天$ +0.306898520458022+9.52%

Must (MUST) 价格分析

Must 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.33
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$ 3.54
$ 3.54$ 3.54

$ 647.3
$ 647.3$ 647.3

+0.02%

+5.48%

+1.81%

Must (MUST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 358.27K
$ 358.27K$ 358.27K

$ 725.36
$ 725.36$ 725.36

101.39K
101.39K 101.39K

什么是Must (MUST)

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官网

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MUST 兑换为当地货币

1 MUST 兑换 AUD
A$5.6833
1 MUST 兑换 GBP
2.824
1 MUST 兑换 EUR
3.4241
1 MUST 兑换 USD
$3.53
1 MUST 兑换 MYR
RM15.7791
1 MUST 兑换 TRY
124.5737
1 MUST 兑换 JPY
¥554.563
1 MUST 兑换 RUB
391.8653
1 MUST 兑换 INR
302.6622
1 MUST 兑换 IDR
Rp56,935.4759
1 MUST 兑换 PHP
204.6694
1 MUST 兑换 EGP
￡E.179.1828
1 MUST 兑换 BRL
R$21.886
1 MUST 兑换 CAD
C$5.0832
1 MUST 兑换 BDT
421.835
1 MUST 兑换 NGN
5,455.9327
1 MUST 兑换 UAH
148.6483
1 MUST 兑换 VES
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NT$116.0664
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HK$27.4281
1 MUST 兑换 MAD
.د.م35.6883