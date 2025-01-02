Murasaki 图标

Murasaki 价格 (MURA)

USD

Murasaki (MURA) 实时价格图表

$0.503165
$0.503165$0.503165
-20.50%(1D)

今天 Murasaki (MURA) 的价格

今天 Murasaki (MURA) 的实时价格为 0.503165 USD。目前其市值为 $ 28.87M USD。MURA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Murasaki 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.71K USD
- Murasaki 当天价格变化为 -20.50%
- 其循环供应量为 57.40M USD

在获取 MEXC 上从 MURA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 MURA 价格信息的首选平台。

Murasaki (MURA) 价格表现 USD

今天内，Murasaki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1298257673315204
在过去30天内，Murasaki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2076928259
在过去60天内，Murasaki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1176305174
在过去90天内，Murasaki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1876401705172399

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.1298257673315204-20.50%
30天$ -0.2076928259-41.27%
60天$ -0.1176305174-23.37%
90天$ -0.1876401705172399-27.16%

Murasaki (MURA) 价格分析

Murasaki 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.476446
$ 0.476446$ 0.476446

$ 0.650646
$ 0.650646$ 0.650646

$ 3.38
$ 3.38$ 3.38

+1.18%

-20.50%

-16.94%

Murasaki (MURA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 28.87M
$ 28.87M$ 28.87M

$ 33.71K
$ 33.71K$ 33.71K

57.40M
57.40M 57.40M

什么是Murasaki (MURA)

Murasaki is the first metaverse ACG virtual idol and decentralized IP ecological community.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Murasaki (MURA) 资源

官网

大家还在问：关于 Murasaki (MURA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

MURA 兑换为当地货币

1 MURA 兑换 AUD
A$0.805064
1 MURA 兑换 GBP
0.402532
1 MURA 兑换 EUR
0.4830384
1 MURA 兑换 USD
$0.503165
1 MURA 兑换 MYR
RM2.24914755
1 MURA 兑换 TRY
17.76675615
1 MURA 兑换 JPY
¥79.06231645
1 MURA 兑换 RUB
55.59470085
1 MURA 兑换 INR
43.1413671
1 MURA 兑换 IDR
Rp8,115.56337995
1 MURA 兑换 PHP
29.14834845
1 MURA 兑换 EGP
￡E.25.53562375
1 MURA 兑换 BRL
R$3.1095597
1 MURA 兑换 CAD
C$0.7245576
1 MURA 兑换 BDT
60.1282175
1 MURA 兑换 NGN
778.8893567
1 MURA 兑换 UAH
21.1631199
1 MURA 兑换 VES
Bs25.661415
1 MURA 兑换 PKR
Rs140.15661075
1 MURA 兑换 KZT
264.12640345
1 MURA 兑换 THB
฿17.24346455
1 MURA 兑换 TWD
NT$16.54909685
1 MURA 兑换 CHF
Fr0.4528485
1 MURA 兑换 HKD
HK$3.90959205
1 MURA 兑换 MAD
.د.م5.0819665