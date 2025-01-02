Murasaki 价格 (MURA)
今天 Murasaki (MURA) 的实时价格为 0.503165 USD。目前其市值为 $ 28.87M USD。MURA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Murasaki 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.71K USD
- Murasaki 当天价格变化为 -20.50%
- 其循环供应量为 57.40M USD
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今天内，Murasaki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1298257673315204。
在过去30天内，Murasaki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2076928259。
在过去60天内，Murasaki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1176305174。
在过去90天内，Murasaki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1876401705172399。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1298257673315204
|-20.50%
|30天
|$ -0.2076928259
|-41.27%
|60天
|$ -0.1176305174
|-23.37%
|90天
|$ -0.1876401705172399
|-27.16%
Murasaki 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.18%
-20.50%
-16.94%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Murasaki is the first metaverse ACG virtual idol and decentralized IP ecological community.
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|1 MURA 兑换 AUD
A$0.805064
|1 MURA 兑换 GBP
￡0.402532
|1 MURA 兑换 EUR
€0.4830384
|1 MURA 兑换 USD
$0.503165
|1 MURA 兑换 MYR
RM2.24914755
|1 MURA 兑换 TRY
₺17.76675615
|1 MURA 兑换 JPY
¥79.06231645
|1 MURA 兑换 RUB
₽55.59470085
|1 MURA 兑换 INR
₹43.1413671
|1 MURA 兑换 IDR
Rp8,115.56337995
|1 MURA 兑换 PHP
₱29.14834845
|1 MURA 兑换 EGP
￡E.25.53562375
|1 MURA 兑换 BRL
R$3.1095597
|1 MURA 兑换 CAD
C$0.7245576
|1 MURA 兑换 BDT
৳60.1282175
|1 MURA 兑换 NGN
₦778.8893567
|1 MURA 兑换 UAH
₴21.1631199
|1 MURA 兑换 VES
Bs25.661415
|1 MURA 兑换 PKR
Rs140.15661075
|1 MURA 兑换 KZT
₸264.12640345
|1 MURA 兑换 THB
฿17.24346455
|1 MURA 兑换 TWD
NT$16.54909685
|1 MURA 兑换 CHF
Fr0.4528485
|1 MURA 兑换 HKD
HK$3.90959205
|1 MURA 兑换 MAD
.د.م5.0819665