Muon 价格 (MUON)
今天 Muon (MUON) 的实时价格为 0.00957369 USD。目前其市值为 $ 163.30K USD。MUON 兑换 USD 的价格为实时更新。
Muon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Muon 当天价格变化为 +5.85%
- 其循环供应量为 17.06M USD
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今天内，Muon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00052902。
在过去30天内，Muon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0027534267。
在过去60天内，Muon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Muon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00052902
|+5.85%
|30天
|$ +0.0027534267
|+28.76%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Muon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.02%
+5.85%
-16.52%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.
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|1 MUON 兑换 VND
₫251.93165235
|1 MUON 兑换 AUD
A$0.0147434826
|1 MUON 兑换 GBP
￡0.0070845306
|1 MUON 兑换 EUR
€0.0083291103
|1 MUON 兑换 USD
$0.00957369
|1 MUON 兑换 MYR
RM0.0405924456
|1 MUON 兑换 TRY
₺0.3748099635
|1 MUON 兑换 JPY
¥1.369995039
|1 MUON 兑换 RUB
₽0.7550769303
|1 MUON 兑换 INR
₹0.819507864
|1 MUON 兑换 IDR
Rp156.9457125936
|1 MUON 兑换 KRW
₩13.1868963429
|1 MUON 兑换 PHP
₱0.5329673223
|1 MUON 兑换 EGP
￡E.0.4755251823
|1 MUON 兑换 BRL
R$0.0542828223
|1 MUON 兑换 CAD
C$0.0131159553
|1 MUON 兑换 BDT
৳1.1702878656
|1 MUON 兑换 NGN
₦15.1481624763
|1 MUON 兑换 UAH
₴0.3977868195
|1 MUON 兑换 VES
Bs0.91907424
|1 MUON 兑换 PKR
Rs2.6929832601
|1 MUON 兑换 KZT
₸4.9045056501
|1 MUON 兑换 THB
฿0.3118150833
|1 MUON 兑换 TWD
NT$0.2873064369
|1 MUON 兑换 AED
د.إ0.0351354423
|1 MUON 兑换 CHF
Fr0.0078504258
|1 MUON 兑换 HKD
HK$0.0750577296
|1 MUON 兑换 MAD
.د.م0.0879822111
|1 MUON 兑换 MXN
$0.1841020587