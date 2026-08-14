MUNTZE 今日价格

MUNTZE (MUNTZE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 MUNTZE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MUNTZE。

MUNTZE 目前市值在 $ 18,721.57 排名第 #-，流通供应量为 965.79M MUNTZE。过去 24 小时内，MUNTZE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MUNTZE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.88%。过去一天，总交易量达到 --。

MUNTZE（MUNTZE）市场信息

市值 $ 18.72K$ 18.72K $ 18.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.38K$ 19.38K $ 19.38K 流通量 965.79M 965.79M 965.79M 总供应量 999,990,898.960216 999,990,898.960216 999,990,898.960216

MUNTZE 的当前市值为 $ 18.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MUNTZE 的流通量为 965.79M，总供应量是 999990898.960216，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.38K。