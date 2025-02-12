Mumba 价格 (MUMBA)
今天 Mumba (MUMBA) 的实时价格为 0.00080876 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MUMBA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mumba 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.10 USD
- Mumba 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Mumba 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Mumba 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003404161。
在过去60天内，Mumba 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004051577。
在过去90天内，Mumba 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001692397636217847。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0003404161
|-42.09%
|60天
|$ -0.0004051577
|-50.09%
|90天
|$ -0.0001692397636217847
|-17.30%
Mumba 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
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+3.47%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MUMBA 兑换 AUD
A$0.0012778408
|1 MUMBA 兑换 GBP
￡0.000647008
|1 MUMBA 兑换 EUR
€0.0007764096
|1 MUMBA 兑换 USD
$0.00080876
|1 MUMBA 兑换 MYR
RM0.0036070696
|1 MUMBA 兑换 TRY
₺0.0291315352
|1 MUMBA 兑换 JPY
¥0.123659404
|1 MUMBA 兑换 RUB
₽0.0780534276
|1 MUMBA 兑换 INR
₹0.0701922804
|1 MUMBA 兑换 IDR
Rp13.2583585344
|1 MUMBA 兑换 PHP
₱0.0470455692
|1 MUMBA 兑换 EGP
￡E.0.0408100296
|1 MUMBA 兑换 BRL
R$0.0046584576
|1 MUMBA 兑换 CAD
C$0.0011484392
|1 MUMBA 兑换 BDT
৳0.0982319896
|1 MUMBA 兑换 NGN
₦1.21617285
|1 MUMBA 兑换 UAH
₴0.0337172044
|1 MUMBA 兑换 VES
Bs0.0485256
|1 MUMBA 兑换 PKR
Rs0.2256521276
|1 MUMBA 兑换 KZT
₸0.4092891732
|1 MUMBA 兑换 THB
฿0.027538278
|1 MUMBA 兑换 TWD
NT$0.0265354156
|1 MUMBA 兑换 CHF
Fr0.0007359716
|1 MUMBA 兑换 HKD
HK$0.0063002404
|1 MUMBA 兑换 MAD
.د.م0.0081118628