Multi Asset Investment Vehicle 今日价格

Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.82%。当前 MAIV 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MAIV。

Multi Asset Investment Vehicle 目前市值在 $ 2,613,620 排名第 #-，流通供应量为 1.26B MAIV。过去 24 小时内，MAIV 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00504145，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MAIV 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 -2.97%。过去一天，总交易量达到 $ 73.44。

Multi Asset Investment Vehicle（MAIV）市场信息

市值 $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M 成交量（24H） $ 73.44$ 73.44 $ 73.44 完全稀释市值 $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M 流通量 1.26B 1.26B 1.26B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Multi Asset Investment Vehicle 的当前市值为 $ 2.61M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 73.44。MAIV 的流通量为 1.26B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.61M。