Mu Digital muBOND 今日价格

Mu Digital muBOND (MUBOND) 今日实时价格为 $ 0.996783，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MUBOND 兑 USD 的汇率为 $ 0.996783 每 MUBOND。

Mu Digital muBOND 目前市值在 $ 924,163 排名第 #-，流通供应量为 927.15K MUBOND。过去 24 小时内，MUBOND 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.054，而历史最低价为 $ 0.446827。

短期表现方面，MUBOND 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 7.74K。

Mu Digital muBOND（MUBOND）市场信息

市值 $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K 成交量（24H） $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K 完全稀释市值 $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K 流通量 927.15K 927.15K 927.15K 总供应量 927,145.5959999999 927,145.5959999999 927,145.5959999999

Mu Digital muBOND 的当前市值为 $ 924.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.74K。MUBOND 的流通量为 927.15K，总供应量是 927145.5959999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 924.16K。