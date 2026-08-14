Mu Digital Locked AZND 今日价格

Mu Digital Locked AZND (LOAZND) 今日实时价格为 $ 1.45，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LOAZND 兑 USD 的汇率为 $ 1.45 每 LOAZND。

Mu Digital Locked AZND 目前市值在 $ 257,575 排名第 #-，流通供应量为 195.96K LOAZND。过去 24 小时内，LOAZND 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.18，而历史最低价为 $ 0.974754。

短期表现方面，LOAZND 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 54.55。

Mu Digital Locked AZND（LOAZND）市场信息

市值 $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K 成交量（24H） $ 54.55$ 54.55 $ 54.55 完全稀释市值 $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K 流通量 195.96K 195.96K 195.96K 总供应量 195,956.9896758235 195,956.9896758235 195,956.9896758235

Mu Digital Locked AZND 的当前市值为 $ 257.58K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.55。LOAZND 的流通量为 195.96K，总供应量是 195956.9896758235，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 257.58K。