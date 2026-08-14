Mu Digital AZND 今日价格

Mu Digital AZND (AZND) 今日实时价格为 $ 0.178421，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AZND 兑 USD 的汇率为 $ 0.178421 每 AZND。

Mu Digital AZND 目前市值在 $ 2,912,973 排名第 #-，流通供应量为 16.33M AZND。过去 24 小时内，AZND 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.069，而历史最低价为 $ 0.176295。

短期表现方面，AZND 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.21K。

Mu Digital AZND（AZND）市场信息

市值 $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M 成交量（24H） $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K 完全稀释市值 $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M 流通量 16.33M 16.33M 16.33M 总供应量 16,326,375.99 16,326,375.99 16,326,375.99

Mu Digital AZND 的当前市值为 $ 2.91M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.21K。AZND 的流通量为 16.33M，总供应量是 16326375.99，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.91M。