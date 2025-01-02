Mt Pelerin Shares 价格 (MPS)
今天 Mt Pelerin Shares (MPS) 的实时价格为 4.15 USD。目前其市值为 $ 2.07M USD。MPS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mt Pelerin Shares 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 483.70 USD
- Mt Pelerin Shares 当天价格变化为 -0.02%
- 其循环供应量为 500.00K USD
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今天内，Mt Pelerin Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000972275632176。
在过去30天内，Mt Pelerin Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0515591850。
在过去60天内，Mt Pelerin Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3272955600。
在过去90天内，Mt Pelerin Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0291085643953505。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000972275632176
|-0.02%
|30天
|$ +0.0515591850
|+1.24%
|60天
|$ -0.3272955600
|-7.88%
|90天
|$ +0.0291085643953505
|+0.71%
Mt Pelerin Shares 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
-0.02%
+3.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.
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|1 MPS 兑换 AUD
A$6.64
|1 MPS 兑换 GBP
￡3.32
|1 MPS 兑换 EUR
€3.984
|1 MPS 兑换 USD
$4.15
|1 MPS 兑换 MYR
RM18.5505
|1 MPS 兑换 TRY
₺146.5365
|1 MPS 兑换 JPY
¥652.0895
|1 MPS 兑换 RUB
₽458.5335
|1 MPS 兑换 INR
₹355.821
|1 MPS 兑换 IDR
Rp66,935.4745
|1 MPS 兑换 PHP
₱240.4095
|1 MPS 兑换 EGP
￡E.210.6125
|1 MPS 兑换 BRL
R$25.647
|1 MPS 兑换 CAD
C$5.976
|1 MPS 兑换 BDT
৳495.925
|1 MPS 兑换 NGN
₦6,424.117
|1 MPS 兑换 UAH
₴174.549
|1 MPS 兑换 VES
Bs211.65
|1 MPS 兑换 PKR
Rs1,155.9825
|1 MPS 兑换 KZT
₸2,178.4595
|1 MPS 兑换 THB
฿142.2205
|1 MPS 兑换 TWD
NT$136.4935
|1 MPS 兑换 CHF
Fr3.735
|1 MPS 兑换 HKD
HK$32.2455
|1 MPS 兑换 MAD
.د.م41.915