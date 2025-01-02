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mStable USD 价格 (MUSD)

USD

mStable USD (MUSD) 实时价格图表

$1.047
$1.047$1.047
0.00%(1D)

今天 mStable USD (MUSD) 的价格

今天 mStable USD (MUSD) 的实时价格为 1.047 USD。目前其市值为 $ 3.12M USD。MUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
mStable USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 227.49 USD
- mStable USD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 2.98M USD

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mStable USD (MUSD) 价格表现 USD

今天内，mStable USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，mStable USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0232009965
在过去60天内，mStable USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0491843955
在过去90天内，mStable USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0452829299142635

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0232009965+2.22%
60天$ +0.0491843955+4.70%
90天$ +0.0452829299142635+4.52%

mStable USD (MUSD) 价格分析

mStable USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

--

--

+12.54%

mStable USD (MUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

$ 227.49
$ 227.49$ 227.49

2.98M
2.98M 2.98M

什么是mStable USD (MUSD)

mUSD is a meta-stablecoin with a native yield

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mStable USD (MUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 mStable USD (MUSD) 的其他问题

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$1.047
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1 MUSD 兑换 IDR
Rp16,887.09441
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