Mox Studio 价格 (MOX)
今天 Mox Studio (MOX) 的实时价格为 0.03103575 USD。目前其市值为 $ 627.50K USD。MOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mox Studio 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 463.12 USD
- Mox Studio 当天价格变化为 +3.28%
- 其循环供应量为 20.14M USD
在获取 MEXC 上从 MOX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 MOX 价格信息的首选平台。
今天内，Mox Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00098569。
在过去30天内，Mox Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003512160。
在过去60天内，Mox Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2157031985。
在过去90天内，Mox Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.029059268569095362。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00098569
|+3.28%
|30天
|$ -0.0003512160
|-1.13%
|60天
|$ +0.2157031985
|+695.02%
|90天
|$ +0.029059268569095362
|+1,470.25%
Mox Studio 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.00%
+3.28%
+18.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 MOX 兑换 AUD
A$0.0499675575
|1 MOX 兑换 GBP
￡0.0248286
|1 MOX 兑换 EUR
€0.0301046775
|1 MOX 兑换 USD
$0.03103575
|1 MOX 兑换 MYR
RM0.1387298025
|1 MOX 兑换 TRY
₺1.09494126
|1 MOX 兑换 JPY
¥4.871992035
|1 MOX 兑换 RUB
₽3.4440371775
|1 MOX 兑换 INR
₹2.6613155625
|1 MOX 兑换 IDR
Rp500.5765428225
|1 MOX 兑换 PHP
₱1.7997631425
|1 MOX 兑换 EGP
￡E.1.57537467
|1 MOX 兑换 BRL
R$0.1921112925
|1 MOX 兑换 CAD
C$0.04469148
|1 MOX 兑换 BDT
৳3.708772125
|1 MOX 兑换 NGN
₦47.9685448425
|1 MOX 兑换 UAH
₴1.3069154325
|1 MOX 兑换 VES
Bs1.58282325
|1 MOX 兑换 PKR
Rs8.649663525
|1 MOX 兑换 KZT
₸16.2915962475
|1 MOX 兑换 THB
฿1.0642158675
|1 MOX 兑换 TWD
NT$1.02045546
|1 MOX 兑换 CHF
Fr0.0282425325
|1 MOX 兑换 HKD
HK$0.2411477775
|1 MOX 兑换 MAD
.د.م0.3137714325