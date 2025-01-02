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Mox Studio 价格 (MOX)

USD

Mox Studio (MOX) 实时价格图表

$0.03103575
$0.03103575$0.03103575
+3.20%(1D)

今天 Mox Studio (MOX) 的价格

今天 Mox Studio (MOX) 的实时价格为 0.03103575 USD。目前其市值为 $ 627.50K USD。MOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mox Studio 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 463.12 USD
- Mox Studio 当天价格变化为 +3.28%
- 其循环供应量为 20.14M USD

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Mox Studio (MOX) 价格表现 USD

今天内，Mox Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00098569
在过去30天内，Mox Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003512160
在过去60天内，Mox Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2157031985
在过去90天内，Mox Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.029059268569095362

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00098569+3.28%
30天$ -0.0003512160-1.13%
60天$ +0.2157031985+695.02%
90天$ +0.029059268569095362+1,470.25%

Mox Studio (MOX) 价格分析

Mox Studio 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.029996
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$ 0.03125299
$ 0.03125299$ 0.03125299

$ 0.04289297
$ 0.04289297$ 0.04289297

+0.00%

+3.28%

+18.35%

Mox Studio (MOX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 627.50K
$ 627.50K$ 627.50K

$ 463.12
$ 463.12$ 463.12

20.14M
20.14M 20.14M

什么是Mox Studio (MOX)

Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games.

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Mox Studio (MOX) 资源

官网

大家还在问：关于 Mox Studio (MOX) 的其他问题

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MOX 兑换为当地货币

1 MOX 兑换 AUD
A$0.0499675575
1 MOX 兑换 GBP
0.0248286
1 MOX 兑换 EUR
0.0301046775
1 MOX 兑换 USD
$0.03103575
1 MOX 兑换 MYR
RM0.1387298025
1 MOX 兑换 TRY
1.09494126
1 MOX 兑换 JPY
¥4.871992035
1 MOX 兑换 RUB
3.4440371775
1 MOX 兑换 INR
2.6613155625
1 MOX 兑换 IDR
Rp500.5765428225
1 MOX 兑换 PHP
1.7997631425
1 MOX 兑换 EGP
￡E.1.57537467
1 MOX 兑换 BRL
R$0.1921112925
1 MOX 兑换 CAD
C$0.04469148
1 MOX 兑换 BDT
3.708772125
1 MOX 兑换 NGN
47.9685448425
1 MOX 兑换 UAH
1.3069154325
1 MOX 兑换 VES
Bs1.58282325
1 MOX 兑换 PKR
Rs8.649663525
1 MOX 兑换 KZT
16.2915962475
1 MOX 兑换 THB
฿1.0642158675
1 MOX 兑换 TWD
NT$1.02045546
1 MOX 兑换 CHF
Fr0.0282425325
1 MOX 兑换 HKD
HK$0.2411477775
1 MOX 兑换 MAD
.د.م0.3137714325