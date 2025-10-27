Movement Coin（MOVEMENT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000802 $ 0.00000802 $ 0.00000802 24H最低价 $ 0.0000085 $ 0.0000085 $ 0.0000085 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000802$ 0.00000802 $ 0.00000802 24H最高价 $ 0.0000085$ 0.0000085 $ 0.0000085 历史最高 $ 0.00007361$ 0.00007361 $ 0.00007361 最低价 $ 0.00000734$ 0.00000734 $ 0.00000734 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +5.70% 漲跌幅（7D） +10.11% 漲跌幅（7D） +10.11%

Movement Coin（MOVEMENT）当前实时价格为 $0.00000848。过去 24 小时内，MOVEMENT 的交易价格在 $ 0.00000802 至 $ 0.0000085 之间波动，市场活跃度显著。MOVEMENT 的历史最高价为 $ 0.00007361，历史最低价为 $ 0.00000734。

从短期表现来看，MOVEMENT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +5.70%，过去 7 天内累计变动为 +10.11%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Movement Coin（MOVEMENT）市场信息

市值 $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K 流通量 998.94M 998.94M 998.94M 总供应量 998,941,628.950237 998,941,628.950237 998,941,628.950237

Movement Coin 的当前市值为 $ 8.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOVEMENT 的流通量为 998.94M，总供应量是 998941628.950237，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.47K。