Mother Iggy 今日价格

Mother Iggy (MOTHER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.65%。当前 MOTHER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOTHER。

Mother Iggy 目前市值在 $ 714,424 排名第 #-，流通供应量为 965.34M MOTHER。过去 24 小时内，MOTHER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.230559，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOTHER 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 +2.99%。过去一天，总交易量达到 $ 408.31。

Mother Iggy（MOTHER）市场信息

市值 $ 714.42K$ 714.42K $ 714.42K 成交量（24H） $ 408.31$ 408.31 $ 408.31 完全稀释市值 $ 714.42K$ 714.42K $ 714.42K 流通量 965.34M 965.34M 965.34M 总供应量 965,340,435.182996 965,340,435.182996 965,340,435.182996

Mother Iggy 的当前市值为 $ 714.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 408.31。MOTHER 的流通量为 965.34M，总供应量是 965340435.182996，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 714.42K。