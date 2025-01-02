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MotaCoin 价格 (MOTA)

USD

MotaCoin (MOTA) 实时价格图表

$0.00226004
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+4.00%(1D)

今天 MotaCoin (MOTA) 的价格

今天 MotaCoin (MOTA) 的实时价格为 0.00226004 USD。目前其市值为 $ 160.01K USD。MOTA 兑换 USD 的价格为实时更新。
MotaCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 259.08K USD
- MotaCoin 当天价格变化为 +4.09%
- 其循环供应量为 70.80M USD

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MotaCoin (MOTA) 价格表现 USD

今天内，MotaCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，MotaCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004726315
在过去60天内，MotaCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004080997
在过去90天内，MotaCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006174209349614793

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+4.09%
30天$ +0.0004726315+20.91%
60天$ +0.0004080997+18.06%
90天$ +0.0006174209349614793+37.59%

MotaCoin (MOTA) 价格分析

MotaCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0021671
$ 0.0021671$ 0.0021671

$ 0.00226162
$ 0.00226162$ 0.00226162

$ 0.114015
$ 0.114015$ 0.114015

+0.87%

+4.09%

+2.06%

MotaCoin (MOTA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 160.01K
$ 160.01K$ 160.01K

$ 259.08K
$ 259.08K$ 259.08K

70.80M
70.80M 70.80M

什么是MotaCoin (MOTA)

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MotaCoin (MOTA) 资源

官网

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MOTA 兑换为当地货币

1 MOTA 兑换 AUD
A$0.0036386644
1 MOTA 兑换 GBP
0.001808032
1 MOTA 兑换 EUR
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1 MOTA 兑换 USD
$0.00226004
1 MOTA 兑换 MYR
RM0.0101023788
1 MOTA 兑换 TRY
0.0797342112
1 MOTA 兑换 JPY
¥0.3547810792
1 MOTA 兑换 RUB
0.2507966388
1 MOTA 兑换 INR
0.19379843
1 MOTA 兑换 IDR
Rp36.4522529612
1 MOTA 兑换 PHP
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1 MOTA 兑换 EGP
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R$0.0139896476
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1 MOTA 兑换 BDT
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1 MOTA 兑换 UAH
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1 MOTA 兑换 TWD
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Fr0.0020566364
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