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MOST Global 价格 (MGP)

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MOST Global (MGP) 实时价格图表

$0.34854
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-2.10%(1D)

今天 MOST Global (MGP) 的价格

今天 MOST Global (MGP) 的实时价格为 0.34854 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MGP 兑换 USD 的价格为实时更新。
MOST Global 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.52K USD
- MOST Global 当天价格变化为 -2.19%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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MOST Global (MGP) 价格表现 USD

今天内，MOST Global 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0078108095694236
在过去30天内，MOST Global 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0692636812
在过去60天内，MOST Global 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0204846368
在过去90天内，MOST Global 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1829112271895353

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0078108095694236-2.19%
30天$ -0.0692636812-19.87%
60天$ -0.0204846368-5.87%
90天$ -0.1829112271895353-34.41%

MOST Global (MGP) 价格分析

MOST Global 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.347407
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$ 0.356606
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$ 1.5
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-0.96%

-2.19%

+0.19%

MOST Global (MGP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 8.52K
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什么是MOST Global (MGP)

MOST Global connects DeFi and users with educational tools, smart contracts, and an integrated ecosystem. It includes limited MOST tokens for voting/NFTs and MGP tokens for ecosystem participation.

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MOST Global (MGP) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 MOST Global (MGP) 的其他问题

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MGP 兑换为当地货币

1 MGP 兑换 AUD
A$0.5646348
1 MGP 兑换 GBP
0.2823174
1 MGP 兑换 EUR
0.3380838
1 MGP 兑换 USD
$0.34854
1 MGP 兑换 MYR
RM1.5649446
1 MGP 兑换 TRY
12.3418014
1 MGP 兑换 JPY
¥55.0762908
1 MGP 兑换 RUB
35.6312442
1 MGP 兑换 INR
30.0232356
1 MGP 兑换 IDR
Rp5,621.6121162
1 MGP 兑换 PHP
20.4349002
1 MGP 兑换 EGP
￡E.17.618697
1 MGP 兑换 BRL
R$2.1295794
1 MGP 兑换 CAD
C$0.5018976
1 MGP 兑换 BDT
42.5149092
1 MGP 兑换 NGN
540.3694452
1 MGP 兑换 UAH
14.7362712
1 MGP 兑换 VES
Bs18.47262
1 MGP 兑换 PKR
Rs97.0579338
1 MGP 兑换 KZT
183.924558
1 MGP 兑换 THB
฿12.0838818
1 MGP 兑换 TWD
NT$11.5262178
1 MGP 兑换 CHF
Fr0.3171714
1 MGP 兑换 HKD
HK$2.7116412
1 MGP 兑换 MAD
.د.م3.4993416