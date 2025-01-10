MOST Global 价格 (MGP)
今天 MOST Global (MGP) 的实时价格为 0.34854 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MGP 兑换 USD 的价格为实时更新。
MOST Global 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.52K USD
- MOST Global 当天价格变化为 -2.19%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 MGP兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 MGP 价格信息的首选平台。
今天内，MOST Global 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0078108095694236。
在过去30天内，MOST Global 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0692636812。
在过去60天内，MOST Global 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0204846368。
在过去90天内，MOST Global 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1829112271895353。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0078108095694236
|-2.19%
|30天
|$ -0.0692636812
|-19.87%
|60天
|$ -0.0204846368
|-5.87%
|90天
|$ -0.1829112271895353
|-34.41%
MOST Global 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.96%
-2.19%
+0.19%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MOST Global connects DeFi and users with educational tools, smart contracts, and an integrated ecosystem. It includes limited MOST tokens for voting/NFTs and MGP tokens for ecosystem participation.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 MGP 兑换 AUD
A$0.5646348
|1 MGP 兑换 GBP
￡0.2823174
|1 MGP 兑换 EUR
€0.3380838
|1 MGP 兑换 USD
$0.34854
|1 MGP 兑换 MYR
RM1.5649446
|1 MGP 兑换 TRY
₺12.3418014
|1 MGP 兑换 JPY
¥55.0762908
|1 MGP 兑换 RUB
₽35.6312442
|1 MGP 兑换 INR
₹30.0232356
|1 MGP 兑换 IDR
Rp5,621.6121162
|1 MGP 兑换 PHP
₱20.4349002
|1 MGP 兑换 EGP
￡E.17.618697
|1 MGP 兑换 BRL
R$2.1295794
|1 MGP 兑换 CAD
C$0.5018976
|1 MGP 兑换 BDT
৳42.5149092
|1 MGP 兑换 NGN
₦540.3694452
|1 MGP 兑换 UAH
₴14.7362712
|1 MGP 兑换 VES
Bs18.47262
|1 MGP 兑换 PKR
Rs97.0579338
|1 MGP 兑换 KZT
₸183.924558
|1 MGP 兑换 THB
฿12.0838818
|1 MGP 兑换 TWD
NT$11.5262178
|1 MGP 兑换 CHF
Fr0.3171714
|1 MGP 兑换 HKD
HK$2.7116412
|1 MGP 兑换 MAD
.د.م3.4993416