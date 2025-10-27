Mortgage Coin（MORTGAGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001854 $ 0.00001854 $ 0.00001854 24H最低价 $ 0.00001967 $ 0.00001967 $ 0.00001967 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001854$ 0.00001854 $ 0.00001854 24H最高价 $ 0.00001967$ 0.00001967 $ 0.00001967 历史最高 $ 0.00064139$ 0.00064139 $ 0.00064139 最低价 $ 0.00001508$ 0.00001508 $ 0.00001508 涨跌幅（1H） -0.69% 涨跌幅（1D） +5.21% 漲跌幅（7D） +9.50% 漲跌幅（7D） +9.50%

Mortgage Coin（MORTGAGE）当前实时价格为 $0.00001953。过去 24 小时内，MORTGAGE 的交易价格在 $ 0.00001854 至 $ 0.00001967 之间波动，市场活跃度显著。MORTGAGE 的历史最高价为 $ 0.00064139，历史最低价为 $ 0.00001508。

从短期表现来看，MORTGAGE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.69%，过去 24 小时内变动为 +5.21%，过去 7 天内累计变动为 +9.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mortgage Coin（MORTGAGE）市场信息

市值 $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K 流通量 999.35M 999.35M 999.35M 总供应量 999,345,859.83651 999,345,859.83651 999,345,859.83651

Mortgage Coin 的当前市值为 $ 19.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MORTGAGE 的流通量为 999.35M，总供应量是 999345859.83651，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.52K。