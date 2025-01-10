MORION 价格 (MOR)
今天 MORION (MOR) 的实时价格为 0.835073 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MOR 兑换 USD 的价格为实时更新。
MORION 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.10K USD
- MORION 当天价格变化为 -2.01%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，MORION 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0171430167809722。
在过去30天内，MORION 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1886819886。
在过去60天内，MORION 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0430133576。
在过去90天内，MORION 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1046632101531546。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0171430167809722
|-2.01%
|30天
|$ -0.1886819886
|-22.59%
|60天
|$ -0.0430133576
|-5.15%
|90天
|$ -0.1046632101531546
|-11.13%
MORION 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.53%
-2.01%
+5.98%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MORION is a utility token minted by tokenizing the in-game item ‘Morion’ that can be mined exclusively in New Trieste and used for crafting various items and for your character. Once the supply of a token reaches its Max Supply, minting is ceased for a while and it is resumed when some of the token is burned and its supply drops below its Max Supply.
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|1 MOR 兑换 AUD
A$1.35281826
|1 MOR 兑换 GBP
￡0.67640913
|1 MOR 兑换 EUR
€0.81002081
|1 MOR 兑换 USD
$0.835073
|1 MOR 兑换 MYR
RM3.74947777
|1 MOR 兑换 TRY
₺29.56993493
|1 MOR 兑换 JPY
¥132.45927926
|1 MOR 兑换 RUB
₽85.37786352
|1 MOR 兑换 INR
₹71.8997853
|1 MOR 兑换 IDR
Rp13,468.91746919
|1 MOR 兑换 PHP
₱48.95197926
|1 MOR 兑换 EGP
￡E.42.22129088
|1 MOR 兑换 BRL
R$5.0939453
|1 MOR 兑换 CAD
C$1.20250512
|1 MOR 兑换 BDT
৳101.86220454
|1 MOR 兑换 NGN
₦1,294.68047774
|1 MOR 兑换 UAH
₴35.30688644
|1 MOR 兑换 VES
Bs44.258869
|1 MOR 兑换 PKR
Rs232.54277831
|1 MOR 兑换 KZT
₸440.6680221
|1 MOR 兑换 THB
฿29.03548821
|1 MOR 兑换 TWD
NT$27.57411046
|1 MOR 兑换 CHF
Fr0.75991643
|1 MOR 兑换 HKD
HK$6.49686794
|1 MOR 兑换 MAD
.د.م8.38413292