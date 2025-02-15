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Mora 价格 (MORA)

USD

Mora (MORA) 实时价格图表

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+0.90%(1D)

今天 Mora (MORA) 的价格

今天 Mora (MORA) 的实时价格为 0.00004504 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MORA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mora 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.70K USD
- Mora 当天价格变化为 +6.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Mora (MORA) 价格表现 USD

今天内，Mora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Mora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000063696
在过去60天内，Mora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000115306
在过去90天内，Mora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00005395332762055574

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+6.81%
30天$ -0.0000063696-14.14%
60天$ -0.0000115306-25.60%
90天$ -0.00005395332762055574-54.50%

Mora (MORA) 价格分析

Mora 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00004054
$ 0.00004054$ 0.00004054

$ 0.00004678
$ 0.00004678$ 0.00004678

$ 0.02108697
$ 0.02108697$ 0.02108697

-0.58%

+6.81%

+8.54%

Mora (MORA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.70K
$ 1.70K$ 1.70K

0.00
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什么是Mora (MORA)

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Mora (MORA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Mora (MORA) 的其他问题

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MORA 兑换为当地货币

1 MORA 兑换 AUD
A$0.0000707128
1 MORA 兑换 GBP
0.0000355816
1 MORA 兑换 EUR
0.000042788
1 MORA 兑换 USD
$0.00004504
1 MORA 兑换 MYR
RM0.0001995272
1 MORA 兑换 TRY
0.0016313488
1 MORA 兑换 JPY
¥0.0068604928
1 MORA 兑换 RUB
0.0041013424
1 MORA 兑换 INR
0.0039036168
1 MORA 兑换 IDR
Rp0.7264515112
1 MORA 兑换 PHP
0.00260106
1 MORA 兑换 EGP
￡E.0.0022785736
1 MORA 兑换 BRL
R$0.000256728
1 MORA 兑换 CAD
C$0.0000635064
1 MORA 兑换 BDT
0.0054579472
1 MORA 兑换 NGN
0.068138764
1 MORA 兑换 UAH
0.00186916
1 MORA 兑换 VES
Bs0.00274744
1 MORA 兑换 PKR
Rs0.01257742
1 MORA 兑换 KZT
0.0223299312
1 MORA 兑换 THB
฿0.0015182984
1 MORA 兑换 TWD
NT$0.0014719072
1 MORA 兑换 CHF
Fr0.0000400856
1 MORA 兑换 HKD
HK$0.0003504112
1 MORA 兑换 MAD
.د.م0.000448148