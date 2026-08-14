Moonwalk Fitness 今日价格

Moonwalk Fitness (MF) 今日实时价格为 $ 0.00694143，过去 24 小时内变化了 2.86%。当前 MF 兑 USD 的汇率为 $ 0.00694143 每 MF。

Moonwalk Fitness 目前市值在 $ 1,309,718 排名第 #-，流通供应量为 188.68M MF。过去 24 小时内，MF 的交易价格在 $ 0.0069216（低点）和 $ 0.00719131（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.071899，而历史最低价为 $ 0.00576499。

短期表现方面，MF 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -7.01%。过去一天，总交易量达到 $ 46.17K。

Moonwalk Fitness（MF）市场信息

市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 成交量（24H） $ 46.17K$ 46.17K $ 46.17K 完全稀释市值 $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M 流通量 188.68M 188.68M 188.68M 总供应量 999,995,034.5024 999,995,034.5024 999,995,034.5024

Moonwalk Fitness 的当前市值为 $ 1.31M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 46.17K。MF 的流通量为 188.68M，总供应量是 999995034.5024，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.94M。