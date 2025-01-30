MoonPup 价格 (MPUP)
今天 MoonPup (MPUP) 的实时价格为 0.00299108 USD。目前其市值为 $ 3.27M USD。MPUP 兑换 USD 的价格为实时更新。
MoonPup 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.34M USD
- MoonPup 当天价格变化为 -17.85%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
在获取 MEXC 上从 MPUP兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 MPUP 价格信息的首选平台。
今天内，MoonPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00065007505911756。
在过去30天内，MoonPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，MoonPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，MoonPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00065007505911756
|-17.85%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
MoonPup 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-21.70%
-17.85%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 MPUP 兑换 AUD
A$0.004785728
|1 MPUP 兑换 GBP
￡0.002392864
|1 MPUP 兑换 EUR
€0.002841526
|1 MPUP 兑换 USD
$0.00299108
|1 MPUP 兑换 MYR
RM0.0131308412
|1 MPUP 兑换 TRY
₺0.107080664
|1 MPUP 兑换 JPY
¥0.4636473108
|1 MPUP 兑换 RUB
₽0.2968347792
|1 MPUP 兑换 INR
₹0.2591471712
|1 MPUP 兑换 IDR
Rp48.2432190524
|1 MPUP 兑换 PHP
₱0.1747688044
|1 MPUP 兑换 EGP
￡E.0.1502120376
|1 MPUP 兑换 BRL
R$0.017497818
|1 MPUP 兑换 CAD
C$0.0043071552
|1 MPUP 兑换 BDT
৳0.3636555064
|1 MPUP 兑换 NGN
₦4.6445191132
|1 MPUP 兑换 UAH
₴0.1254458952
|1 MPUP 兑换 VES
Bs0.17049156
|1 MPUP 兑换 PKR
Rs0.8340925688
|1 MPUP 兑换 KZT
₸1.5481530972
|1 MPUP 兑换 THB
฿0.1008293068
|1 MPUP 兑换 TWD
NT$0.0982868888
|1 MPUP 兑换 CHF
Fr0.002691972
|1 MPUP 兑换 HKD
HK$0.0233005132
|1 MPUP 兑换 MAD
.د.م0.0299108