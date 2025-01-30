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MoonPup 价格 (MPUP)

USD

MoonPup (MPUP) 实时价格图表

$0.00299108
$0.00299108$0.00299108
-17.80%(1D)

今天 MoonPup (MPUP) 的价格

今天 MoonPup (MPUP) 的实时价格为 0.00299108 USD。目前其市值为 $ 3.27M USD。MPUP 兑换 USD 的价格为实时更新。
MoonPup 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.34M USD
- MoonPup 当天价格变化为 -17.85%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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MoonPup (MPUP) 价格表现 USD

今天内，MoonPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00065007505911756
在过去30天内，MoonPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，MoonPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，MoonPup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00065007505911756-17.85%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

MoonPup (MPUP) 价格分析

MoonPup 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00177761
$ 0.00177761$ 0.00177761

$ 0.00476901
$ 0.00476901$ 0.00476901

$ 0.00476901
$ 0.00476901$ 0.00476901

-21.70%

-17.85%

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MoonPup (MPUP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是MoonPup (MPUP)

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

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MoonPup (MPUP) 资源

官网

大家还在问：关于 MoonPup (MPUP) 的其他问题

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MPUP 兑换为当地货币

1 MPUP 兑换 AUD
A$0.004785728
1 MPUP 兑换 GBP
0.002392864
1 MPUP 兑换 EUR
0.002841526
1 MPUP 兑换 USD
$0.00299108
1 MPUP 兑换 MYR
RM0.0131308412
1 MPUP 兑换 TRY
0.107080664
1 MPUP 兑换 JPY
¥0.4636473108
1 MPUP 兑换 RUB
0.2968347792
1 MPUP 兑换 INR
0.2591471712
1 MPUP 兑换 IDR
Rp48.2432190524
1 MPUP 兑换 PHP
0.1747688044
1 MPUP 兑换 EGP
￡E.0.1502120376
1 MPUP 兑换 BRL
R$0.017497818
1 MPUP 兑换 CAD
C$0.0043071552
1 MPUP 兑换 BDT
0.3636555064
1 MPUP 兑换 NGN
4.6445191132
1 MPUP 兑换 UAH
0.1254458952
1 MPUP 兑换 VES
Bs0.17049156
1 MPUP 兑换 PKR
Rs0.8340925688
1 MPUP 兑换 KZT
1.5481530972
1 MPUP 兑换 THB
฿0.1008293068
1 MPUP 兑换 TWD
NT$0.0982868888
1 MPUP 兑换 CHF
Fr0.002691972
1 MPUP 兑换 HKD
HK$0.0233005132
1 MPUP 兑换 MAD
.د.م0.0299108