MoonPrime Games 价格 (LUNAR)
今天 MoonPrime Games (LUNAR) 的实时价格为 0.00664536 USD。目前其市值为 $ 6.01M USD。LUNAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
MoonPrime Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.29K USD
- MoonPrime Games 当天价格变化为 -2.83%
- 其循环供应量为 904.82M USD
在获取 MEXC 上从 LUNAR兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 LUNAR 价格信息的首选平台。
今天内，MoonPrime Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000193719922607786。
在过去30天内，MoonPrime Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，MoonPrime Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，MoonPrime Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000193719922607786
|-2.83%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
MoonPrime Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.70%
-2.83%
-1.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 LUNAR 兑换 AUD
A$0.0106990296
|1 LUNAR 兑换 GBP
￡0.0053827416
|1 LUNAR 兑换 EUR
€0.0064459992
|1 LUNAR 兑换 USD
$0.00664536
|1 LUNAR 兑换 MYR
RM0.0298376664
|1 LUNAR 兑换 TRY
₺0.2353786512
|1 LUNAR 兑换 JPY
¥1.0504320552
|1 LUNAR 兑换 RUB
₽0.6762318336
|1 LUNAR 兑换 INR
₹0.57150096
|1 LUNAR 兑换 IDR
Rp107.1832108008
|1 LUNAR 兑换 PHP
₱0.3888200136
|1 LUNAR 兑换 EGP
￡E.0.335922948
|1 LUNAR 兑换 BRL
R$0.0402708816
|1 LUNAR 兑换 CAD
C$0.0095693184
|1 LUNAR 兑换 BDT
৳0.8106010128
|1 LUNAR 兑换 NGN
₦10.2868843728
|1 LUNAR 兑换 UAH
₴0.2816968104
|1 LUNAR 兑换 VES
Bs0.35220408
|1 LUNAR 兑换 PKR
Rs1.8531250896
|1 LUNAR 兑换 KZT
₸3.4938644736
|1 LUNAR 兑换 THB
฿0.2298630024
|1 LUNAR 兑换 TWD
NT$0.2190310656
|1 LUNAR 兑换 CHF
Fr0.0060472776
|1 LUNAR 兑换 HKD
HK$0.0517009008
|1 LUNAR 兑换 MAD
.د.م0.0668523216