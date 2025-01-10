MoonPrime Games 价格 (LUNAR)

USD

MoonPrime Games (LUNAR) 实时价格图表

$0.00664536
$0.00664536$0.00664536
-2.80%(1D)

今天 MoonPrime Games (LUNAR) 的价格

今天 MoonPrime Games (LUNAR) 的实时价格为 0.00664536 USD。目前其市值为 $ 6.01M USD。LUNAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
MoonPrime Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.29K USD
- MoonPrime Games 当天价格变化为 -2.83%
- 其循环供应量为 904.82M USD

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MoonPrime Games (LUNAR) 价格表现 USD

今天内，MoonPrime Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000193719922607786
在过去30天内，MoonPrime Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，MoonPrime Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，MoonPrime Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000193719922607786-2.83%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

MoonPrime Games (LUNAR) 价格分析

MoonPrime Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00664121
$ 0.00664121$ 0.00664121

$ 0.00701612
$ 0.00701612$ 0.00701612

$ 0.00965546
$ 0.00965546$ 0.00965546

-0.70%

-2.83%

-1.82%

MoonPrime Games (LUNAR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

$ 15.29K
$ 15.29K$ 15.29K

904.82M
904.82M 904.82M

什么是MoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

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MoonPrime Games (LUNAR) 资源

官网

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LUNAR 兑换为当地货币

1 LUNAR 兑换 AUD
A$0.0106990296
1 LUNAR 兑换 GBP
0.0053827416
1 LUNAR 兑换 EUR
0.0064459992
1 LUNAR 兑换 USD
$0.00664536
1 LUNAR 兑换 MYR
RM0.0298376664
1 LUNAR 兑换 TRY
0.2353786512
1 LUNAR 兑换 JPY
¥1.0504320552
1 LUNAR 兑换 RUB
0.6762318336
1 LUNAR 兑换 INR
0.57150096
1 LUNAR 兑换 IDR
Rp107.1832108008
1 LUNAR 兑换 PHP
0.3888200136
1 LUNAR 兑换 EGP
￡E.0.335922948
1 LUNAR 兑换 BRL
R$0.0402708816
1 LUNAR 兑换 CAD
C$0.0095693184
1 LUNAR 兑换 BDT
0.8106010128
1 LUNAR 兑换 NGN
10.2868843728
1 LUNAR 兑换 UAH
0.2816968104
1 LUNAR 兑换 VES
Bs0.35220408
1 LUNAR 兑换 PKR
Rs1.8531250896
1 LUNAR 兑换 KZT
3.4938644736
1 LUNAR 兑换 THB
฿0.2298630024
1 LUNAR 兑换 TWD
NT$0.2190310656
1 LUNAR 兑换 CHF
Fr0.0060472776
1 LUNAR 兑换 HKD
HK$0.0517009008
1 LUNAR 兑换 MAD
.د.م0.0668523216