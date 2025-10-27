MOONDOGE（MOONDOGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00005133 $ 0.00005133 $ 0.00005133 24H最低价 $ 0.00005254 $ 0.00005254 $ 0.00005254 24H最高价 24H最低价 $ 0.00005133$ 0.00005133 $ 0.00005133 24H最高价 $ 0.00005254$ 0.00005254 $ 0.00005254 历史最高 $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 最低价 $ 0.00005029$ 0.00005029 $ 0.00005029 涨跌幅（1H） -0.20% 涨跌幅（1D） -1.23% 漲跌幅（7D） -19.03% 漲跌幅（7D） -19.03%

MOONDOGE（MOONDOGE）当前实时价格为 $0.0000519。过去 24 小时内，MOONDOGE 的交易价格在 $ 0.00005133 至 $ 0.00005254 之间波动，市场活跃度显著。MOONDOGE 的历史最高价为 $ 0.01037486，历史最低价为 $ 0.00005029。

从短期表现来看，MOONDOGE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.20%，过去 24 小时内变动为 -1.23%，过去 7 天内累计变动为 -19.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MOONDOGE（MOONDOGE）市场信息

市值 $ 51.85K$ 51.85K $ 51.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 51.85K$ 51.85K $ 51.85K 流通量 999.01M 999.01M 999.01M 总供应量 999,013,574.050041 999,013,574.050041 999,013,574.050041

MOONDOGE 的当前市值为 $ 51.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOONDOGE 的流通量为 999.01M，总供应量是 999013574.050041，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.85K。