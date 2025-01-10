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Moonboots DAO 价格 (MBDAO)

USD

Moonboots DAO (MBDAO) 实时价格图表

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-0.70%(1D)

今天 Moonboots DAO (MBDAO) 的价格

今天 Moonboots DAO (MBDAO) 的实时价格为 0.04076905 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MBDAO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Moonboots DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.20K USD
- Moonboots DAO 当天价格变化为 -0.79%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Moonboots DAO (MBDAO) 价格表现 USD

今天内，Moonboots DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00032602615858068
在过去30天内，Moonboots DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062050697
在过去60天内，Moonboots DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0252073283
在过去90天内，Moonboots DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.011583638551228156

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00032602615858068-0.79%
30天$ -0.0062050697-15.22%
60天$ +0.0252073283+61.83%
90天$ +0.011583638551228156+39.69%

Moonboots DAO (MBDAO) 价格分析

Moonboots DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03866656
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$ 0.04184234
$ 0.04184234$ 0.04184234

$ 0.170385
$ 0.170385$ 0.170385

+0.12%

-0.79%

-11.89%

Moonboots DAO (MBDAO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

0.00
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什么是Moonboots DAO (MBDAO)

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Moonboots DAO (MBDAO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Moonboots DAO (MBDAO) 的其他问题

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MBDAO 兑换为当地货币

1 MBDAO 兑换 AUD
A$0.0656381705
1 MBDAO 兑换 GBP
0.0330229305
1 MBDAO 兑换 EUR
0.0395459785
1 MBDAO 兑换 USD
$0.04076905
1 MBDAO 兑换 MYR
RM0.1830530345
1 MBDAO 兑换 TRY
1.444039751
1 MBDAO 兑换 JPY
¥6.445586805
1 MBDAO 兑换 RUB
4.1482508375
1 MBDAO 兑换 INR
3.5061383
1 MBDAO 兑换 IDR
Rp657.5652305215
1 MBDAO 兑换 PHP
2.3853971155
1 MBDAO 兑换 EGP
￡E.2.0608754775
1 MBDAO 兑换 BRL
R$0.247060443
1 MBDAO 兑换 CAD
C$0.058707432
1 MBDAO 兑换 BDT
4.973008719
1 MBDAO 兑换 NGN
63.109674019
1 MBDAO 兑换 UAH
1.7282000295
1 MBDAO 兑换 VES
Bs2.16075965
1 MBDAO 兑换 PKR
Rs11.368857283
1 MBDAO 兑换 KZT
21.434735728
1 MBDAO 兑换 THB
฿1.4102014395
1 MBDAO 兑换 TWD
NT$1.343747888
1 MBDAO 兑换 CHF
Fr0.0370998355
1 MBDAO 兑换 HKD
HK$0.317183209
1 MBDAO 兑换 MAD
.د.م0.410136643