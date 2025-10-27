Moona Lisa（MOONA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.46% 漲跌幅（7D） -50.96% 漲跌幅（7D） -50.96%

Moona Lisa（MOONA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MOONA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MOONA 的历史最高价为 $ 0.00913512，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MOONA 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.46%，过去 7 天内累计变动为 -50.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Moona Lisa（MOONA）市场信息

市值 $ 86.01K$ 86.01K $ 86.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 86.01K$ 86.01K $ 86.01K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,998,369.140455 999,998,369.140455 999,998,369.140455

Moona Lisa 的当前市值为 $ 86.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOONA 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998369.140455，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.01K。