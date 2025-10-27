Moon Rocks（MROCKS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.0010146 $ 0.0010146 $ 0.0010146 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.0010146$ 0.0010146 $ 0.0010146 历史最高 $ 0.00798221$ 0.00798221 $ 0.00798221 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.63% 涨跌幅（1D） -4.29% 漲跌幅（7D） -8.29% 漲跌幅（7D） -8.29%

Moon Rocks（MROCKS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MROCKS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.0010146 之间波动，市场活跃度显著。MROCKS 的历史最高价为 $ 0.00798221，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MROCKS 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.63%，过去 24 小时内变动为 -4.29%，过去 7 天内累计变动为 -8.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Moon Rocks（MROCKS）市场信息

市值 $ 908.18K$ 908.18K $ 908.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 908.18K$ 908.18K $ 908.18K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,995,499.231923 999,995,499.231923 999,995,499.231923

Moon Rocks 的当前市值为 $ 908.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MROCKS 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999995499.231923，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 908.18K。