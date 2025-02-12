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Moon Maker Protocol 价格 (MMP)

USD

Moon Maker Protocol (MMP) 实时价格图表

$0.0019285
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-1.50%(1D)

今天 Moon Maker Protocol (MMP) 的价格

今天 Moon Maker Protocol (MMP) 的实时价格为 0.0019285 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MMP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Moon Maker Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.50 USD
- Moon Maker Protocol 当天价格变化为 -1.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Moon Maker Protocol (MMP) 价格表现 USD

今天内，Moon Maker Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Moon Maker Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001702202
在过去60天内，Moon Maker Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001621637
在过去90天内，Moon Maker Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000203021478896943

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.59%
30天$ -0.0001702202-8.82%
60天$ -0.0001621637-8.40%
90天$ -0.0000203021478896943-1.04%

Moon Maker Protocol (MMP) 价格分析

Moon Maker Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00191945
$ 0.00191945$ 0.00191945

$ 0.00196393
$ 0.00196393$ 0.00196393

$ 0.61896
$ 0.61896$ 0.61896

-0.73%

-1.59%

+10.53%

Moon Maker Protocol (MMP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 39.50
$ 39.50$ 39.50

0.00
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什么是Moon Maker Protocol (MMP)

It is a platform that combines the idea of a centralized launchpad (like BSC Launchpad) with the advantage of DeFi under the concept that everyone can promote their own ideas and tokens on MMP.

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Moon Maker Protocol (MMP) 资源

官网

大家还在问：关于 Moon Maker Protocol (MMP) 的其他问题

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MMP 兑换为当地货币

1 MMP 兑换 AUD
A$0.00304703
1 MMP 兑换 GBP
0.0015428
1 MMP 兑换 EUR
0.00185136
1 MMP 兑换 USD
$0.0019285
1 MMP 兑换 MYR
RM0.00860111
1 MMP 兑换 TRY
0.06950314
1 MMP 兑换 JPY
¥0.29617903
1 MMP 兑换 RUB
0.18602311
1 MMP 兑换 INR
0.16650669
1 MMP 兑换 IDR
Rp31.61474904
1 MMP 兑换 PHP
0.11216156
1 MMP 兑换 EGP
￡E.0.09723497
1 MMP 兑换 BRL
R$0.01110816
1 MMP 兑换 CAD
C$0.00273847
1 MMP 兑换 BDT
0.233444925
1 MMP 兑换 NGN
2.8869645
1 MMP 兑换 UAH
0.080399165
1 MMP 兑换 VES
Bs0.11571
1 MMP 兑换 PKR
Rs0.538070785
1 MMP 兑换 KZT
0.97250398
1 MMP 兑换 THB
฿0.065742565
1 MMP 兑换 TWD
NT$0.06329337
1 MMP 兑换 CHF
Fr0.001754935
1 MMP 兑换 HKD
HK$0.015023015
1 MMP 兑换 MAD
.د.م0.01936214