Moon Doge Coin 今日价格

Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.48%。当前 MOONDOGECOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOONDOGECOIN。

Moon Doge Coin 目前市值在 $ 9,973.56 排名第 #-，流通供应量为 995.70M MOONDOGECOIN。过去 24 小时内，MOONDOGECOIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02620213，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOONDOGECOIN 在过去一小时内波动了 +2.39%，过去7 天内波动了 -19.41%。过去一天，总交易量达到 --。

Moon Doge Coin（MOONDOGECOIN）市场信息

市值 $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K 流通量 995.70M 995.70M 995.70M 总供应量 995,697,901.557681 995,697,901.557681 995,697,901.557681

Moon Doge Coin 的当前市值为 $ 9.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOONDOGECOIN 的流通量为 995.70M，总供应量是 995697901.557681，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.97K。