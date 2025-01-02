Moola Market 价格 (MOO)
今天 Moola Market (MOO) 的实时价格为 0.00441007 USD。目前其市值为 $ 325.31K USD。MOO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Moola Market 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.03 USD
- Moola Market 当天价格变化为 +5.21%
- 其循环供应量为 73.77M USD
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今天内，Moola Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00021842。
在过去30天内，Moola Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016108129。
在过去60天内，Moola Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000159776。
在过去90天内，Moola Market 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00095779505969683。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00021842
|+5.21%
|30天
|$ -0.0016108129
|-36.52%
|60天
|$ +0.0000159776
|+0.36%
|90天
|$ -0.00095779505969683
|-17.84%
Moola Market 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.84%
+5.21%
+2.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.
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|1 MOO 兑换 AUD
A$0.0071002127
|1 MOO 兑换 GBP
￡0.003528056
|1 MOO 兑换 EUR
€0.0042777679
|1 MOO 兑换 USD
$0.00441007
|1 MOO 兑换 MYR
RM0.0197130129
|1 MOO 兑换 TRY
₺0.1555872696
|1 MOO 兑换 JPY
¥0.6922927886
|1 MOO 兑换 RUB
₽0.4893854679
|1 MOO 兑换 INR
₹0.3781635025
|1 MOO 兑换 IDR
Rp71.1301513321
|1 MOO 兑换 PHP
₱0.2557399593
|1 MOO 兑换 EGP
￡E.0.2238551532
|1 MOO 兑换 BRL
R$0.0272983333
|1 MOO 兑换 CAD
C$0.0063505008
|1 MOO 兑换 BDT
৳0.527003365
|1 MOO 兑换 NGN
₦6.8161600913
|1 MOO 兑换 UAH
₴0.1857080477
|1 MOO 兑换 VES
Bs0.22491357
|1 MOO 兑换 PKR
Rs1.229086509
|1 MOO 兑换 KZT
₸2.3149780451
|1 MOO 兑换 THB
฿0.1512213003
|1 MOO 兑换 TWD
NT$0.1450031016
|1 MOO 兑换 CHF
Fr0.0040131637
|1 MOO 兑换 HKD
HK$0.0342662439
|1 MOO 兑换 MAD
.د.م0.0445858077