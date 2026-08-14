Moo Dang 今日价格

Moo Dang (MOODANG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.25%。当前 MOODANG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOODANG。

Moo Dang 目前市值在 $ 14,732.31 排名第 #-，流通供应量为 989.95M MOODANG。过去 24 小时内，MOODANG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOODANG 在过去一小时内波动了 -1.77%，过去7 天内波动了 -28.34%。过去一天，总交易量达到 --。

Moo Dang（MOODANG）市场信息

市值 $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K 流通量 989.95M 989.95M 989.95M 总供应量 989,949,775.783734 989,949,775.783734 989,949,775.783734

Moo Dang 的当前市值为 $ 14.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOODANG 的流通量为 989.95M，总供应量是 989949775.783734，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.73K。