MONVERA by Virtuals 今日价格

MONVERA by Virtuals (MONVERA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.24%。当前 MONVERA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MONVERA。

MONVERA by Virtuals 目前市值在 $ 257,929 排名第 #-，流通供应量为 1.00B MONVERA。过去 24 小时内，MONVERA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MONVERA 在过去一小时内波动了 -0.78%，过去7 天内波动了 +1.50%。过去一天，总交易量达到 $ 16.58。

MONVERA by Virtuals（MONVERA）市场信息

市值 $ 257.93K$ 257.93K $ 257.93K 成交量（24H） $ 16.58$ 16.58 $ 16.58 完全稀释市值 $ 257.93K$ 257.93K $ 257.93K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MONVERA by Virtuals 的当前市值为 $ 257.93K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 16.58。MONVERA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 257.93K。