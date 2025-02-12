Monolith 价格 (TKN)
今天 Monolith (TKN) 的实时价格为 0.03348465 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TKN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Monolith 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.94 USD
- Monolith 当天价格变化为 -2.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Monolith 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00079053654682133。
在过去30天内，Monolith 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0161769400。
在过去60天内，Monolith 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0222567512。
在过去90天内，Monolith 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00079053654682133
|-2.30%
|30天
|$ -0.0161769400
|-48.31%
|60天
|$ -0.0222567512
|-66.46%
|90天
|$ 0
|--
Monolith 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.44%
-2.30%
+67.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 TKN 兑换 AUD
A$0.052905747
|1 TKN 兑换 GBP
￡0.02678772
|1 TKN 兑换 EUR
€0.032145264
|1 TKN 兑换 USD
$0.03348465
|1 TKN 兑换 MYR
RM0.149341539
|1 TKN 兑换 TRY
₺1.206117093
|1 TKN 兑换 JPY
¥5.14324224
|1 TKN 兑换 RUB
₽3.231938418
|1 TKN 兑换 INR
₹2.8974267645
|1 TKN 兑换 IDR
Rp548.928600696
|1 TKN 兑换 PHP
₱1.948136937
|1 TKN 兑换 EGP
￡E.1.6893005925
|1 TKN 兑换 BRL
R$0.192871584
|1 TKN 兑换 CAD
C$0.047548203
|1 TKN 兑换 BDT
৳4.0533168825
|1 TKN 兑换 NGN
₦50.12652105
|1 TKN 兑换 UAH
₴1.3959750585
|1 TKN 兑换 VES
Bs2.009079
|1 TKN 兑换 PKR
Rs9.3425521965
|1 TKN 兑换 KZT
₸16.885639302
|1 TKN 兑换 THB
฿1.142496258
|1 TKN 兑换 TWD
NT$1.099635906
|1 TKN 兑换 CHF
Fr0.0304710315
|1 TKN 兑换 HKD
HK$0.2608454235
|1 TKN 兑换 MAD
.د.م0.3351813465