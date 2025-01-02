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monkeyhaircut 价格 (MONK)

USD

monkeyhaircut (MONK) 实时价格图表

$0.00153102
$0.00153102$0.00153102
+5.10%(1D)

今天 monkeyhaircut (MONK) 的价格

今天 monkeyhaircut (MONK) 的实时价格为 0.00153102 USD。目前其市值为 $ 1.54M USD。MONK 兑换 USD 的价格为实时更新。
monkeyhaircut 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 168.61K USD
- monkeyhaircut 当天价格变化为 +5.11%
- 其循环供应量为 999.73M USD

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monkeyhaircut (MONK) 价格表现 USD

今天内，monkeyhaircut 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，monkeyhaircut 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006252186
在过去60天内，monkeyhaircut 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010301365
在过去90天内，monkeyhaircut 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013884979084171344

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+5.11%
30天$ -0.0006252186-40.83%
60天$ -0.0010301365-67.28%
90天$ -0.0013884979084171344-47.55%

monkeyhaircut (MONK) 价格分析

monkeyhaircut 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00143228
$ 0.00143228$ 0.00143228

$ 0.00155621
$ 0.00155621$ 0.00155621

$ 0.02800217
$ 0.02800217$ 0.02800217

-0.47%

+5.11%

-18.68%

monkeyhaircut (MONK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 168.61K
$ 168.61K$ 168.61K

999.73M
999.73M 999.73M

什么是monkeyhaircut (MONK)

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monkeyhaircut (MONK) 资源

官网

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MONK 兑换为当地货币

1 MONK 兑换 AUD
A$0.002449632
1 MONK 兑换 GBP
0.001224816
1 MONK 兑换 EUR
0.0014697792
1 MONK 兑换 USD
$0.00153102
1 MONK 兑换 MYR
RM0.0068436594
1 MONK 兑换 TRY
0.0540603162
1 MONK 兑换 JPY
¥0.2405691726
1 MONK 兑换 RUB
0.17070873
1 MONK 兑换 INR
0.1312696548
1 MONK 兑换 IDR
Rp24.6938675106
1 MONK 兑换 PHP
0.0886919886
1 MONK 兑换 EGP
￡E.0.077699265
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R$0.0094617036
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C$0.0022046688
1 MONK 兑换 BDT
0.18295689
1 MONK 兑换 NGN
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1 MONK 兑换 UAH
0.0643947012
1 MONK 兑换 VES
Bs0.07808202
1 MONK 兑换 PKR
Rs0.426465621
1 MONK 兑换 KZT
0.8036783286
1 MONK 兑换 THB
฿0.0524680554
1 MONK 兑换 TWD
NT$0.0503552478
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Fr0.001377918
1 MONK 兑换 HKD
HK$0.0118960254
1 MONK 兑换 MAD
.د.م0.015463302