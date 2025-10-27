Monkey The Picasso（MONKEY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0055935$ 0.0055935 $ 0.0055935 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +5.04% 涨跌幅（1D） +3.55% 漲跌幅（7D） +9.29% 漲跌幅（7D） +9.29%

Monkey The Picasso（MONKEY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MONKEY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MONKEY 的历史最高价为 $ 0.0055935，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MONKEY 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.04%，过去 24 小时内变动为 +3.55%，过去 7 天内累计变动为 +9.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Monkey The Picasso（MONKEY）市场信息

市值 $ 24.98K$ 24.98K $ 24.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.76K$ 25.76K $ 25.76K 流通量 949.82M 949.82M 949.82M 总供应量 979,726,066.914542 979,726,066.914542 979,726,066.914542

Monkey The Picasso 的当前市值为 $ 24.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MONKEY 的流通量为 949.82M，总供应量是 979726066.914542，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.76K。