Monkey Cult 今日价格

Monkey Cult (MOLT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 18.25%。当前 MOLT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOLT。

Monkey Cult 目前市值在 $ 266,602 排名第 #-，流通供应量为 999.99M MOLT。过去 24 小时内，MOLT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00696958，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOLT 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 +14.16%。过去一天，总交易量达到 $ 2.58K。

Monkey Cult（MOLT）市场信息

市值 $ 266.60K$ 266.60K $ 266.60K 成交量（24H） $ 2.58K$ 2.58K $ 2.58K 完全稀释市值 $ 266.60K$ 266.60K $ 266.60K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,990,562.061227 999,990,562.061227 999,990,562.061227

Monkey Cult 的当前市值为 $ 266.60K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.58K。MOLT 的流通量为 999.99M，总供应量是 999990562.061227，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 266.60K。