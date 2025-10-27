Monke Phone（MONKEPHONE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -3.40% 涨跌幅（1D） +9.12% 漲跌幅（7D） -7.81% 漲跌幅（7D） -7.81%

Monke Phone（MONKEPHONE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MONKEPHONE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MONKEPHONE 的历史最高价为 $ 0.00176224，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MONKEPHONE 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.40%，过去 24 小时内变动为 +9.12%，过去 7 天内累计变动为 -7.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Monke Phone（MONKEPHONE）市场信息

市值 $ 101.74K$ 101.74K $ 101.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 101.74K$ 101.74K $ 101.74K 流通量 999.41M 999.41M 999.41M 总供应量 999,412,757.623716 999,412,757.623716 999,412,757.623716

Monke Phone 的当前市值为 $ 101.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MONKEPHONE 的流通量为 999.41M，总供应量是 999412757.623716，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.74K。