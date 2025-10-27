MonezyCoin（MZC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00448201 24H最低价 $ 0.00472989 24H最高价 历史最高 $ 0.00536089 最低价 $ 0.0040753 涨跌幅（1H） +0.18% 涨跌幅（1D） +5.01% 漲跌幅（7D） +0.52%

MonezyCoin（MZC）当前实时价格为 $0.00472253。过去 24 小时内，MZC 的交易价格在 $ 0.00448201 至 $ 0.00472989 之间波动，市场活跃度显著。MZC 的历史最高价为 $ 0.00536089，历史最低价为 $ 0.0040753。

从短期表现来看，MZC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.18%，过去 24 小时内变动为 +5.01%，过去 7 天内累计变动为 +0.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MonezyCoin（MZC）市场信息

市值 $ 36.28K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 472.25K 流通量 7.68M 总供应量 99,998,980.62290694

MonezyCoin 的当前市值为 $ 36.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MZC 的流通量为 7.68M，总供应量是 99998980.62290694，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 472.25K。