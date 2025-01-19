Monerium EUR emoney 价格 (EURE)
今天 Monerium EUR emoney (EURE) 的实时价格为 1.031 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EURE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Monerium EUR emoney 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.23M USD
- Monerium EUR emoney 当天价格变化为 -0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Monerium EUR emoney 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Monerium EUR emoney 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0087743255。
在过去60天内，Monerium EUR emoney 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0186093438。
在过去90天内，Monerium EUR emoney 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0605567117944114。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.00%
|30天
|$ +0.0087743255
|+0.85%
|60天
|$ -0.0186093438
|-1.80%
|90天
|$ -0.0605567117944114
|-5.54%
Monerium EUR emoney 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.20%
-0.00%
+0.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Monerium is the first and, to date, only company authorized to issue money on blockchains under current European financial regulation and proposed Market in Crypto-Assets regulation. We have issued EUR, USD, GBP, and ISK as e-money tokens on Ethereum and EUR on Algorand. Monerium also operates a gateway for instant transfers of EUR between bank accounts and blockchain wallets / smart contracts. Founded by crypto OGs and repeat entrepreneurs, Monerium is backed by Taavet+Sten, Crowberry Capital, ConsenSys, Algorand, and several entrepreneurs and early crypto adopters.
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|1 EURE 兑换 AUD
A$1.65991
|1 EURE 兑换 GBP
￡0.84542
|1 EURE 兑换 EUR
€1.00007
|1 EURE 兑换 USD
$1.031
|1 EURE 兑换 MYR
RM4.6395
|1 EURE 兑换 TRY
₺36.52833
|1 EURE 兑换 JPY
¥161.11437
|1 EURE 兑换 RUB
₽105.66719
|1 EURE 兑换 INR
₹89.26398
|1 EURE 兑换 IDR
Rp16,901.63664
|1 EURE 兑换 PHP
₱60.36505
|1 EURE 兑换 EGP
￡E.51.9624
|1 EURE 兑换 BRL
R$6.2891
|1 EURE 兑换 CAD
C$1.48464
|1 EURE 兑换 BDT
৳125.2665
|1 EURE 兑换 NGN
₦1,605.91653
|1 EURE 兑换 UAH
₴43.41541
|1 EURE 兑换 VES
Bs55.674
|1 EURE 兑换 PKR
Rs287.42218
|1 EURE 兑换 KZT
₸547.23418
|1 EURE 兑换 THB
฿35.45609
|1 EURE 兑换 TWD
NT$33.90959
|1 EURE 兑换 CHF
Fr0.93821
|1 EURE 兑换 HKD
HK$8.02118
|1 EURE 兑换 MAD
.د.م10.35124