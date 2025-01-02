Monavale 价格 (MONA)
今天 Monavale (MONA) 的实时价格为 54.99 USD。目前其市值为 $ 574.08K USD。MONA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Monavale 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 117.75 USD
- Monavale 当天价格变化为 +3.14%
- 其循环供应量为 10.44K USD
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今天内，Monavale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.67。
在过去30天内，Monavale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.1736186710。
在过去60天内，Monavale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.4287517210。
在过去90天内，Monavale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -16.54732534465891。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.67
|+3.14%
|30天
|$ -5.1736186710
|-9.40%
|60天
|$ -8.4287517210
|-15.32%
|90天
|$ -16.54732534465891
|-23.13%
Monavale 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.11%
+3.14%
-0.26%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MONA is the native ERC-20 token for the DIGITALAX platform. It is the platform's utility token and also serves as part of the platform's governance.
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|1 MONA 兑换 AUD
A$87.984
|1 MONA 兑换 GBP
￡43.992
|1 MONA 兑换 EUR
€52.7904
|1 MONA 兑换 USD
$54.99
|1 MONA 兑换 MYR
RM245.8053
|1 MONA 兑换 TRY
₺1,941.6969
|1 MONA 兑换 JPY
¥8,640.5787
|1 MONA 兑换 RUB
₽6,131.385
|1 MONA 兑换 INR
₹4,714.8426
|1 MONA 兑换 IDR
Rp886,935.3597
|1 MONA 兑换 PHP
₱3,185.5707
|1 MONA 兑换 EGP
￡E.2,790.7425
|1 MONA 兑换 BRL
R$339.8382
|1 MONA 兑换 CAD
C$79.1856
|1 MONA 兑换 BDT
৳6,571.305
|1 MONA 兑换 NGN
₦85,123.4202
|1 MONA 兑换 UAH
₴2,312.8794
|1 MONA 兑换 VES
Bs2,804.49
|1 MONA 兑换 PKR
Rs15,317.4645
|1 MONA 兑换 KZT
₸28,865.9007
|1 MONA 兑换 THB
฿1,884.5073
|1 MONA 兑换 TWD
NT$1,808.6211
|1 MONA 兑换 CHF
Fr49.491
|1 MONA 兑换 HKD
HK$427.2723
|1 MONA 兑换 MAD
.د.م555.399