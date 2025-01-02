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Monai 价格 (MONAI)

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Monai (MONAI) 实时价格图表

$0.03878196
$0.03878196$0.03878196
+22.40%(1D)

今天 Monai (MONAI) 的价格

今天 Monai (MONAI) 的实时价格为 0.03878196 USD。目前其市值为 $ 1.05M USD。MONAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Monai 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.15M USD
- Monai 当天价格变化为 +22.49%
- 其循环供应量为 27.22M USD

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Monai (MONAI) 价格表现 USD

今天内，Monai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00711967
在过去30天内，Monai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0215866749
在过去60天内，Monai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0144226851
在过去90天内，Monai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02971881975152809

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00711967+22.49%
30天$ -0.0215866749-55.66%
60天$ -0.0144226851-37.18%
90天$ -0.02971881975152809-43.38%

Monai (MONAI) 价格分析

Monai 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03104568
$ 0.03104568$ 0.03104568

$ 0.03896838
$ 0.03896838$ 0.03896838

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

-0.34%

+22.49%

-4.55%

Monai (MONAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

27.22M
27.22M 27.22M

什么是Monai (MONAI)

An AI Project building a decentralized LLM

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Monai (MONAI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Monai (MONAI) 的其他问题

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MONAI 兑换为当地货币

1 MONAI 兑换 AUD
A$0.062051136
1 MONAI 兑换 GBP
0.031025568
1 MONAI 兑换 EUR
0.0372306816
1 MONAI 兑换 USD
$0.03878196
1 MONAI 兑换 MYR
RM0.1733553612
1 MONAI 兑换 TRY
1.3693910076
1 MONAI 兑换 JPY
¥6.0938093748
1 MONAI 兑换 RUB
4.32418854
1 MONAI 兑换 INR
3.3251652504
1 MONAI 兑换 IDR
Rp625.5153962988
1 MONAI 兑换 PHP
2.2466389428
1 MONAI 兑换 EGP
￡E.1.96818447
1 MONAI 兑换 BRL
R$0.2396725128
1 MONAI 兑换 CAD
C$0.0558460224
1 MONAI 兑换 BDT
4.63444422
1 MONAI 兑换 NGN
60.0336984408
1 MONAI 兑换 UAH
1.6311692376
1 MONAI 兑换 VES
Bs1.97787996
1 MONAI 兑换 PKR
Rs10.802714958
1 MONAI 兑换 KZT
20.3578142628
1 MONAI 兑换 THB
฿1.3290577692
1 MONAI 兑换 TWD
NT$1.2755386644
1 MONAI 兑换 CHF
Fr0.034903764
1 MONAI 兑换 HKD
HK$0.3013358292
1 MONAI 兑换 MAD
.د.م0.391697796