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Mona Arcane 价格 (MONA)

USD

Mona Arcane (MONA) 实时价格图表

$0.00183986
$0.00183986$0.00183986
+54.90%(1D)

今天 Mona Arcane (MONA) 的价格

今天 Mona Arcane (MONA) 的实时价格为 0.00183986 USD。目前其市值为 $ 1.81M USD。MONA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mona Arcane 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 926.63K USD
- Mona Arcane 当天价格变化为 +54.99%
- 其循环供应量为 999.94M USD

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Mona Arcane (MONA) 价格表现 USD

今天内，Mona Arcane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00065277
在过去30天内，Mona Arcane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005663221
在过去60天内，Mona Arcane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Mona Arcane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00065277+54.99%
30天$ +0.0005663221+30.78%
60天$ 0--
90天$ 0--

Mona Arcane (MONA) 价格分析

Mona Arcane 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00105403
$ 0.00105403$ 0.00105403

$ 0.00228066
$ 0.00228066$ 0.00228066

$ 0.0148579
$ 0.0148579$ 0.0148579

-5.25%

+54.99%

+58.60%

Mona Arcane (MONA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 926.63K
$ 926.63K$ 926.63K

999.94M
999.94M 999.94M

什么是Mona Arcane (MONA)

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Mona Arcane (MONA) 资源

官网

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MONA 兑换为当地货币

1 MONA 兑换 AUD
A$0.002943776
1 MONA 兑换 GBP
0.001471888
1 MONA 兑换 EUR
0.0017662656
1 MONA 兑换 USD
$0.00183986
1 MONA 兑换 MYR
RM0.0082241742
1 MONA 兑换 TRY
0.0649654566
1 MONA 兑换 JPY
¥0.2890972018
1 MONA 兑换 RUB
0.20514439
1 MONA 兑换 INR
0.1577495964
1 MONA 兑换 IDR
Rp29.6751571358
1 MONA 兑换 PHP
0.1065830898
1 MONA 兑换 EGP
￡E.0.093372895
1 MONA 兑换 BRL
R$0.0113703348
1 MONA 兑换 CAD
C$0.0026493984
1 MONA 兑换 BDT
0.21986327
1 MONA 兑换 NGN
2.8480664828
1 MONA 兑换 UAH
0.0773845116
1 MONA 兑换 VES
Bs0.09383286
1 MONA 兑换 PKR
Rs0.512493003
1 MONA 兑换 KZT
0.9657977098
1 MONA 兑换 THB
฿0.0630520022
1 MONA 兑换 TWD
NT$0.0605129954
1 MONA 兑换 CHF
Fr0.001655874
1 MONA 兑换 HKD
HK$0.0142957122
1 MONA 兑换 MAD
.د.م0.018582586