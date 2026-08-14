Momus ai 今日价格

Momus ai (MOMUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.34%。当前 MOMUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOMUS。

Momus ai 目前市值在 $ 22,715 排名第 #-，流通供应量为 799.89M MOMUS。过去 24 小时内，MOMUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOMUS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.99%。过去一天，总交易量达到 --。

Momus ai（MOMUS）市场信息

市值 $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K 流通量 799.89M 799.89M 799.89M 总供应量 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056

Momus ai 的当前市值为 $ 22.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOMUS 的流通量为 799.89M，总供应量是 999893493.4748056，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.40K。